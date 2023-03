Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Groß-Umstadt

Brennende Kerze Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Groß-Umstadt

Eine brennende Duftkerze hat am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) einen Brand verursacht.

Laut Polizei wurde ein 51-Jähriger mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht, seine 43-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Die Wohnung brannte nahezu aus, drei weitere Wohnungen wurden durch Rauch und Löschwasser stark beschädigt.