Schwerverletzter bei Messerstecherei in Frankfurter Einkaufszentrum

Im Einkaufszentrum "Skyline Plaza" im Frankfurter Gallus ist ein 40-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Wegen versprühtem Reizgas wurde das Einkaufszentrum zum Teil geräumt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten sich am Freitagnachmittag mehrere Personen im Bereich eines Parkdecks gestritten. Dabei wurde dem 40-Jährigen offenbar in den Oberkörper gestochen. Ein 28-Jähriger erlitt Verletzungen an der Hand.

Während der Auseinandersetzung wurde zudem Pfefferspray versprüht. Bei einigen Besuchern des Einkaufszentrums kam es zu Atemwegsreizungen. Einige Bereiche in dem Gebäude wurden zum Teil geräumt und gesperrt.

Mehrere Tatbeteiligte sind nach der Schlägerei geflüchtet. Die beiden Verletzten kamen in Krankenhäuser. Die Kripo ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat waren noch unklar.