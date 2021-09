Beim Zusammenstoß zweier Autos ist am Montag bei Hadamar (Limburg-Weilburg) ein 53 Jahre alter Fahrer so schwer verletzt worden, dass er mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Laut Polizei war ein 79-Jähriger trotz Stoppschilds auf eine Landstraße eingebogen und mit dem Wagen des 53-Jährigen zusammengeprallt. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt.