Ein abgesteller Foodtruck ist am Mittwochabend in Limburg in Brand geraten.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, berichteten Augenzeugen zuvor von einer Explosion. Der 30 Jahre alte Fahrer, der zu dem Zeitpunkt vor dem Imbiss stand, erlitt schwere Verletzungen. Der Truck brannte komplett aus. Der entstandene Schaden liegt bei 24.000 Euro.