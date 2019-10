Beim Versuch, den Traktor seiner Schwiegertochter wieder in Gang zu bringen, ist ein 67-Jähriger am Montag in Tann (Fulda) von dem Gefährt überrollt worden.

Er habe auf dem Trittbrett gestanden und an dem Traktor hantiert, als dieser plötzlich ansprang, teilte die Polizei mit. Dabei fiel der Mann herunter und wurde von der Hinterachse überrollt. Er kam schwerverletzt in eine Klinik.