Die Feuerwehr ist mit über 120 Einsatzkräften vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Die Feuerwehr ist mit über 120 Einsatzkräften vor Ort, um die Lage in den Griff zu bekommen. Bild © Michael Seeboth (hr)

Mehrere hundert Quadratmeter Wald stehen im Taunus in Flammen. Noch hat die Feuerwehr den Brand nicht unter Kontrolle. Zwei Probleme erschweren ihren Einsatz.

Die Rauchwolken sind bis in die Frankfurter Innenstadt sichtbar: An einem Hang des Taunus bei Königstein (Hochtaunus) stehen oberhalb der Burg Falkenstein große Teile des Waldes in Flammen. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Dieser habe sich seit Donnerstagmorgen "rasant ausgebreitet" und sei nun mehrere hundert Quadratmeter groß, sagte Norbert Fischer, Kreisbrandmeister des Hochtaunuskreises.

Zwei Probleme erschweren den Einsatz: Zum einen hat der Wind gedreht, wodurch das Feuer auf andere Waldgebiete übergreift, und zum anderen ist das steile Gelände schwer zugänglich.

Viele umgestürzte Bäumen haben sich leicht entzündet, so die Feuerwehr. Bild © Michael Seeboth (hr)

Die Feuerwehr wurde gegen 9 Uhr alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand das Feuer direkt an einem Weg und breitete sich dann im Wald weiter aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Weil es sich laut Forstbehörde um ein Naturschutzgebiet handelt, liegen dort viele Bäume, die sich aufgrund der anhaltenden Dürre schnell entzünden.

Feuer noch nicht im Griff

Aktuell habe die Feuerwehr den Brand noch nicht im Griff, sagte Fischer am Mittag. Er rechne damit, dass sich die Löscharbeiten noch bis in die Abendstunden hinziehen werden. Erhebliche Löschmaßnahmen und massiver personeller Einsatz der Feuerwehr seien erforderlich.

Weit sichtbar auf umliegenden Bundesstraßen: Große graue Wolken über dem Altkönig. Bild © Johannes Gregor

Waldstück bei Münster in Flammen

In der Nacht zum Donnerstag waren rund 65 Feuerwehrkräfte auch in einem Wald bei Münster (Darmstadt-Dieburg) mit einem Großaufgebot im Einsatz. Gegen 3.40 Uhr wurden die ersten Einsatzkräfte wegen eines unklaren Brandgeruchs alarmiert, teilte die Feuerwehr Dieburg mit.

Mit Hilfe eines Hubschraubers identifizierten die Brandschützer ein Feuer im Bereich des ehemaligen Munitionslagers Muna zwischen Münster und Messel. Insgesamt brannte es hier den Angaben zufolge auf einer Fläche von etwa 2.500 Quadratmetern. Zunächst mussten sich die Einsatzkräfte mit Motorkettensägen den Zugang zur Brandstelle freischneiden. Nachdem Einsatzkräfte die Flammen abgelöscht hatten wurden sogenannte Regner eingesetzt, um das Gebiet großräumig zu wässern. Wieso das Feuer ausbrach, ist aktuell noch unklar.

Wegen der aktuellen Trockenheit warnen die Feuerwehren in Hessen immer wieder vor deutlich erhöhter Waldbrandgefahr. Dabei gilt aktuell die Warnstufe A in Hessen. Das Umweltministerium hat Tipps zum Verhalten in Wald herausgegeben.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen