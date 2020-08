Die Hitze hat Hessen weiter fest in Griff - und es wird noch schlimmer. Zu den rekordverdächtigen Temperaturen kommt jetzt noch die Schwüle hinzu.

Das Wetter kennt keine Gnade: Ungebremst rollt die Hitzewelle über Hessen hinweg, und das mindestens bis Mitte der kommenden Woche. Nach dem bislang heißesten Wochenende des Jahres bringt der Montag mit bis zu 37 Grad keinerlei Abkühlung.

"Es wird schwüler"

Ganz im Gegenteil: "Die Luft wird deutlich feuchter und das Wetter somit schwüler", sagt hr-Wetterexperte Mark Eisenmann. Kurz und knapp gesagt: Es wird noch unerträglicher. "Bei trockener Hitze kann der Körper durch Schwitzen besser abkühlen", erklärt Eisenmann. Bei Schwüle falle das deutlich schwerer.

Vor allem Kinder, geschwächte und ältere Menschen seien somit noch stärker gefährdet. Das Sozialministerium hat bereits vor extremer Hitzebelastung gewarnt, auch die Waldbrandgefahr bleibt hoch.

Badeseen überfüllt

Wer unterdessen Abkühlung in einem der zahlreichen Badeseen in Hessen sucht, wird vielerorts vor verschlossenen Türen stehen. Der Badesee in Hainburg (Offenbach) und das Strandbad in Großkrotzenburg (Main-Kinzig) lassen bereits seit Sonntagmittag keine Besucher mehr rein, an anderen Seen dürfte die Situation ähnlich sein.

Vereinzelt heftige Gewitter

Durch die zunehmende Luftfeuchtigkeit steigt auch das Gewitterpotenzial in Hessen. "Vereinzelt kann es am Sonntag und Montag zu heftigen Gewittern und Schauern mit Hagel kommen", so Eisenmann. Der Deutsche Wetterdienst rief für mehrere hessische Landkreise Unwetterwarnungen aus.

Von Abkühlung jedoch keine Spur: Am Dienstag und Mittwoch zeigt das Thermometer wieder Werte von bis zu 35 oder 36 Grad. Erst in der zweiten Wochenhälfte wird es dann etwas kühler.

Sendung: hr-iNFO, 9.8.2020, 6 Uhr