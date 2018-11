Auf einer Koppel im osthessischen Cornberg sind sechs Pferde offenbar vergiftet worden. Zwei von ihnen verendeten, die anderen vier kämpfen derzeit noch um ihr Leben.

Die Polizei fahndet in Osthessen nach einem oder mehreren Tierquälern. Unbekannte sollen sechs Pferde auf einer Koppel in Cornberg (Hersfeld-Rotenburg) vergiftet haben, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten. Sie hoffen auf Zeugen, die im Bereich der an einer Landstraße gelegenen Koppel verdächtige Personen wahrgenommen haben.

Die Besitzer hatten dem Bericht zufolge am Mittwoch Vergiftungserscheinungen bei ihren Pferden festgestellt und sie sofort in ihre Ställe gebracht. Dort starben zwei der Tiere noch am selben Tag, vier weitere sind laut Polizei noch immer erkrankt.

Die Beamten haben die Koppel weiträumig abgesucht und dabei bislang keine Hinweise gefunden. Mit der Ermittlung der Vergiftungsursache wurde eine Gießener Behörde beauftragt. Dafür wird der Mageninhalt der Tiere untersucht.

Sendung: hr-iNFO, 1.11.2018, 18 Uhr