Bei einem Unfall auf dem Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden sind am Samstag sechs Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte musste die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei stießen zwei Autos an einer Kreuzung zusammen, ein Wagen landete auf dem Dach. Zum genauen Unfallhergang liefen die Ermittlungen, hieß es. Möglicherweise sei ein Fahrer an einer Ampel über Rot gefahren.