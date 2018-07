War es tatsächlich ein "Massaker", wie eine Boulevardzeitung schreibt? Wurden im Frankfurter Ostpark wirklich sechs Nilgänse geköpft? Eine Tierschützerin klagt an. Doch der Tod der Tiere könnte auch eine andere Ursache haben.

Im Frankfurter Ostpark sind am Dienstag sechs tote Nilgänse von der Tierschützerin Martina Chane gefunden worden. Sie sei entsetzt, sagte sie der hessenschau. Die Tierschützerin geht von einer gezielten Tötung aus. Ein Fuchs käme als Täter nicht in Betracht. "Wenn ein Fuchs hier wäre, dann würde er sich die Tiere nach und nach holen, das ist nicht der Fall".



Chane ist aktiv bei "Projekt Oase, Mensch und Tier im Einklang", eine Organisation, die sich vor allem für den "Erhalt des Lebensraums der Wasservögel auf der Maininsel" einsetzt - und eben für die Nilgänse im Ostpark.



Zuerst berichtete die Bild-Zeitung von dem Vorfall und sprach von einem "Nilgans-Massaker", die Tiere seien geköpft worden. Zuletzt hatten die Nilgänse im Park für viel Unmut gesorgt, die Stadt versuchte, sie mit einem Schutzzaun davon abzuhalten, im Weiher zu planschen - erfolglos. Und nun ein Massaker?

Polizei: Unterschiedliche Verwesungszustände

Die Polizei Frankfurt bemühte sich am Mittwoch, das "Nilgans-Massaker" rhetorisch zu entschärfen: Am Dienstagabend seien sechs tote Nilgänse gefunden worden, allerdings in unterschiedlichen Verwesungszuständen, bestätigten die Beamten. Dass die Tiere gleichzeitig starben, sei also gar nicht möglich. Das könnte auch wieder die These vom Fuchs als Täter stützen.

Auch seien nicht alle Gänse geköpft worden. Nur bei zwei Gänsen hätten die Köpfe gefehlt, einer sei allerdings noch gefunden worden. Es könne sich dabei um einen Fuchs oder auch einen Hund als Täter gehandelt haben, teilte die Polizei mit.



Die toten Tiere wurden dem Ordnungsamt übergeben, ein Tierarzt wird die Nilgänse untersuchen. Das Ordnungsamt teilte dem hr mit, die Aufklärung in dem Fall werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, die toten Tiere seien zunächst in ein spezielles Labor weitergegeben worden.