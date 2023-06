Sechs Verletzte bei Auffahrunfall in Friedrichsdorf

Kurzmeldung Sechs Verletzte bei Auffahrunfall in Friedrichsdorf

Bei einem Auffahrunfall an einer Verkehrsinsel in Friedrichsdorf (Hochtaunus) sind am Samstagnachmittag sechs Menschen leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei bremste eine 22-Jährige ihren Wagen zu spät ab und fuhr dem vorausfahrenden Wagen auf, dieser wurde ebenfalls auf das vorausfahrende Auto aufgeschoben. Der entstandene Schaden liegt bei schätzungsweise rund 5.000 Euro.