An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt.

An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Bild © wiesbaden112.de

Bei einem Unfall auf der B42 bei Oestrich-Winkel sind sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein Kleinlaster war frontal in den Gegenverkehr geraten.

Drei Fahrzeuge waren am Dienstag an dem Unfall auf der Bundesstraße 42 bei Oestrich-Winkel beteiligt. Ein 48-jähriger Mann war gegen 12.45 Uhr mit seinem Kleinlaster von Wiesbaden in Richtung Rüdesheim unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Transporter zwischen den Stadtteilen Winkel und Mittelheim auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er zunächst frontal mit einem Auto zusammen, in dem vier Menschen saßen. Anschließend prallte der Unfallfahrer noch gegen ein weiteres Fahrzeug.

Hubschrauber im Einsatz

Alle sechs Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge mussten in Krankenhäuser gebracht werden, dabei kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Einige der Unfallopfer erlitten nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Genaue Altersangaben zu den Unfallbeteiligten machten die Beamten zunächst nicht. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Die Bundesstraße 42 musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Mit Luftaufnahmen soll der Unfallhergang geklärt werden. Dem mutmaßlichen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen.

Sendung: hr-iNFO, 23.10.2018, 15:00 Uhr