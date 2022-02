Ein mit 30 Menschen besetzter Bus ist im mittelhessischen Neustadt gegen einen Baum geprallt. Fünf Schüler und eine Lehrerin wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Der Unfall passierte kurz vor 8 Uhr auf einer Kreisstraße in Neustadt (Marburg-Biedenkopf). Zwischen den Stadtteilen Momberg und Mengsberg kam der Fahrer laut Polizei mit seinem voll besetzen Bus aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und touchierte einen Baum am Straßenrand.

Zwei Schwerverletzte

Sechs Insassen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer. Alle Verletzten, fünf Kinder und eine Lehrerin, wurden in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt 28 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 7 und 15 Jahren, außerdem eine Lehrerin und der Busfahrer.

Vor Ort waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Die Kreisstraße wurde in beide Richtungen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war in den Unfall kein anderer Verkehrsteilnehmer verwickelt. Ein Gutachter soll den Unfallhergang nun klären. Möglicherweise, so eine Polizeisprecherin vor Ort, sei die Straße am Morgen glatt gewesen.