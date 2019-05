Sechsjährige fällt in Frankfurt in den Main und stirbt

Durch einen Sturz in den Main in Frankfurt-Fechenheim ist eine Sechsjährige ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten fast eine Stunde nach dem Mädchen. Sie starb im Krankenhaus.

Wie die Polizei dem hr sagte, fiel das sechsjährige Mädchen am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr im Frankfurter Stadtteil Fechenheim in Höhe der Schießhüttenstraße in den Main und ging unter. Schon kurz darauf sei ein Einsatz von Rettungskräften, Wasserschutzpolizei und DLRG angelaufen.

Obwohl sofort eine Suche eingeleitet wurde, konnte das Mädchen erst nach rund 50 Minuten im Main gefunden werden. Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht und ist dort gestorben. Die Umstände, unter denen das Mädchen in den Fluss fiel, waren zunächst unklar.

