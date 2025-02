Sechsjähriger bei Unfall in Hanau schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen ist ein Sechsjähriger am Samstagabend nach einem Verkehrsunfall in Hanau in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Das Kind war ersten Zeugenaussagen zufolge beim Spielen auf die Straße gelaufen. Eine 24-jährige Autofahrerin konnte nach Angaben der Polizei von Sonntag nicht rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen. Die Polizei prüft eine Verletzung der Aufsichtspflicht.