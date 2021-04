In Wehrheim hat die Feuerwehr die ganze Nacht über gegen einen Gebäudebrand angekämpft. Der Schaden ist immens. Auch mehrere Oldtimer-Fahrzeuge wurden durch die Flammen zerstört.

Bei einem Gebäudebrand in Wehrheim (Hochtaunus) ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Das Gebäude geriet am späten Montagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Dabei erlitten auch Fahrzeuge, die in der Garage abgestellt waren, einen Totalschaden. Wie die Feuerwehr dem hr bestätigte, handelte es sich dabei um zwei Oldtimer-Motorräder und einen Pkw. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

90 Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr, die mit bis zu 90 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand erst am frühen Morgen löschen und ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Gebäude verhindern. Die Einsatzkräfte waren weiter für Nachlöscharbeiten vor Ort.

Sendung: hr4, 20.04.2021, 7.30 Uhr