22-Jähriger vermisst See in Driedorf nach Badeunfall gesperrt

Ein 22-Jähriger ist offenbar im Heisterberger Weiher in Driedorf (Lahn-Dill) ertrunken.

Der Mann war nach Zeugenaussagen in der Mitte des Sees untergegangen, als er in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.45 Uhr badete, teilte die Polizei mit. Eine Gruppe junger Leute hatte an dem Weiher gefeiert.

Die sofortige Suche von Polizei, Feuerwehr und THW blieb zunächst erfolglos. Die Suche nach dem 22-Jährigen wird am Donnerstag fortgesetzt, der See ist für Besucher gesperrt.