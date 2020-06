Ein Segelflieger ist am Pfingstmontag in Fulda abgestürzt. Der Pilot kam uns Leben. Der Flieger stürzte in unmittelbarer Nähe einer Kleingartenanlage ab.

Bei dem Absturz eines Segelfliegers ist am Pfingstmontag in Fulda der Pilot ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 11:33 Uhr am Aueweiher in der Nähe der Kleingartenanlage Johannisau, teilte die Polizei mit.

Absturz in der Nähe von Kleingartenhütten

Als die Rettungskräfte eintrafen, befand sich der Flieger nach Angaben der Polizei im Vollbrand. Auf dem Pilotensitz sei ein Mann gesessen, der bei dem Absturz tödlich verletzt wurde, so die Beamten. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt. Die Unfallursache war noch unklar.

Bei dem Segler handle es sich um ein Flugzeug aus Kunststoff, das sehr schnell brenne, zitiert osthessen-news.de den Einsatzleiter der Feuerwehr Fulda, Thomas Helmer. "Wir haben sofort mit den Löschmaßnahmen begonnen, doch der Pilot war leider nicht mehr zu retten", so Helmer.

Das Flugzeug stürzte in unmittelbarer Nähe der Kleingartenhütten auf einem Stück Wiese ab. "Nur wenige Meter weiter befinden sich etliche Menschen in ihren Kleingärten. Wäre das Segelflugzeug dort hineingestürzt, hätten wir im schlimmsten Fall mit vielen Opfern rechnen müssen", sagte Helmer laut osthessen-news.de.

