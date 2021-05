Ein Segelflieger ist am Sonntag bei Kassel abgestürzt (Archivbild)

Segelflugzeug stürzt in Waldstück - Pilot tot

Im Kreis Kassel ist der Pilot eines Segelflugzeugs ums Leben gekommen. Seine Maschine stürzte in einem Waldstück in der Nähe eines Flugplatzes ab. Spaziergänger beobachteten das Unglück.

Beim Absturz eines Segelflugzeugs bei Trendelburg (Kassel) ist am Sonntag der Pilot ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Spaziergänger das Unglück beobachtet und die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr auf das Unglück in einem Waldstück im Ortsteil Eberschütz aufmerksam gemacht. In der Nähe der Unglücksstelle befindet sich ein Segelflugplatz.

Hubschrauber suchen Unfallstelle

Weshalb die Maschine abstürzte, sei unklar, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit. Ob der Pilot vor dem Absturz womöglich gerade erst gestartet war oder den Flugplatz zum Landen ansteuern wollte, werde derzeit ermittelt.

Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Einsatzkräfte hatten mit zwei Hubschraubern nach der Unfallstelle in dem schwer zugänglichen Waldgebiet gesucht, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Pilot, der alleine in dem Flugzeug saß, erlag noch am Absturzort seinen Verletzungen. Zur Identität des Toten konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen.

