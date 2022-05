Segelflugzeug stürzt in Gießen ab

Pilot verletzt Segelflugzeug stürzt in Gießen ab

Beim Absturz eines Segelflugzeugs in Gießen ist ein 48 Jahre alter Mann verletzt worden.

Das Flugzeug sei am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen abgestürzt und nahe einem Schrebergarten gelandet, teilte die Polizei mit. Bei dem verletzten Mann handelt es sich demnach um den Piloten und einzigen Insassen des Flugzeugs. Über die Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Laut Polizei war er am Unfallort noch ansprechbar. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.