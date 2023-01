Eine 20-jährige Segway-Fahrerin ist bei einem Unfall in Künzell (Fulda) am Dienstagmorgen schwer verletzt worden.

Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war die Frau an einer Kreuzung mit ihrem Gefährt gegen ein fahrendes Auto geprallt. Die 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.