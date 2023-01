Am Donnerstag brach eine 28-Jährige im südhessischen Modautal zu einem Ausritt auf. Nachdem sie nicht zurückkehrte, starteten Polizisten eine Suchaktion, die nun Gewissheit brachte: Die Reiterin ist tot in einem Waldstück aufgefunden worden.

Die Einsatzkräfte fanden sie am frühen Freitagmorgen mit einer Drohne mit Wärmebildkamera: Eine seit Donnerstagnachmittag vermisste Reiterin ist tot. Die Leiche der 28-Jährigen wurde in einem Waldstück in Modautal-Lützelbach (Darmstadt-Dieburg) aufgefunden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Frau startete am Tag zuvor gegen 15.30 Uhr ihren Ausritt mit Pferd und Hund. Die besorgte Besitzerin des Pferdes meldete sich den Angaben zufolge einige Stunden später bei der Polizei, weil die 28-Jährige nicht zurückgekehrt war.

Pferd und Hund am Donnerstagabend gefunden

Im Zuge der kurz darauf eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel, fanden die Beamten das Pferd am späten Donnerstagabend in einem Waldstück zwischen den Modautaler Ortsteilen Webern und Brandau. Von der Reiterin und ihrem Hund fehlte zu diesem Zeitpunkt aber noch jede Spur.

Am frühen Freitagmorgen wurde die vermisste Frau dann in dem Waldstück tot aufgefunden. Der Hund konnte in der Nähe des Fundortes der Leiche eingefangen werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehe man von einem Unglücksfall aus, so die Polizei.