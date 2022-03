Der seit einer Woche gesuchte Alpaka-Hengst "Cosmo" ist in Philippstal (Hersfeld-Rotenburg) tot aufgefunden worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge die Besitzerin des Tieres bereits am Sonntag informiert, dass er das Alpaka tot an einem schwer einsehbaren Steilhang eines Privatgrundstücks aufgefunden habe. Die Beine des Alpakas hatten sich augenscheinlich in dem dortigen Zaun verfangen. Wie es zur Fundstelle gelangte, war zunächst unklar.