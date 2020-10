Eine seit März 2019 vermisste 76-Jährige aus Gudensberg (Schwalm-Eder) ist tot.

Ein Pilzsammler hatte am Samstag menschliche Knochen in einem Waldstück bei Baunatal (Kassel) entdeckt. Durch eine Obduktion konnte nun zweifelsfrei festgestellt werden, dass es sich um die Überreste der Gudensbergerin handelte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht.