Durchsuchungen in Korbach und Twistetal SEK-Einsatz in Nordhessen gegen rechtsextreme "Wolfsbrigade"

In Korbach und Twistetal haben Spezialkräfte der Polizei die Wohnungen mutmaßlicher Rechtsextremer durchsucht. Die Verdächtigen sollen der Gruppierung Wolfsbrigade angehören und radikale Pläne verfolgen.

Audiobeitrag Audio Razzien gegen rechtsextreme "Wolfsbrigade"

Wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung hat die Bundesanwaltschaft am Dienstagmorgen Wohnungen in vier Bundesländern durchsuchen lassen. Sechs Beschuldigte stünden im Verdacht, im vergangenen Jahr innerhalb der rechtsextremen Gruppierung "Wolfsbrigade" die Untergruppierung "Sturmbrigade" als "bewaffneten Arm" gebildet zu haben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

"Wiedererstarken eines freien Vaterlandes" als Ziel

Nach hr-Informationen wurden in Hessen drei Wohnungen durchsucht, in Twistetal und den Korbacher Stadtteilen Meineringshausen und Altenfeld im Kreis Waldeck-Frankenberg. Dabei kamen das SEK und ein Hubschrauber zum Einsatz. Erklärtes Ziel der Gruppierung, das offenbar auch mit Gewalt verfolgt werden sollte, sei das "Wiedererstarken eines freien Vaterlandes" nach dem "germanischen Sittengesetz".

Die Beschuldigten verbinde "eine rechtsextreme Gesinnung", teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Im Jahr 2018 sollen sie die "Sturmbrigade" gegründet haben. Außerdem habe es auch Durchsuchungen bei vier nicht tatverdächtigen Personen gegeben. Bislang habe es keine Festnahmen gegeben.

