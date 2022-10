Im Aßlarer Ortsteil Werdorf ist die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort - auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Ersten Angaben zufolge ist ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert.

Blaulicht und schwer bewaffnete Polizisten: Derzeit kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Aßlar-Werdorf (Lahn-Dill). Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Nach ersten Informationen waren am Nachmittag zwei Personengruppen in der Nähe der Hauptstraße in Streit geraten. Die Gründe dafür seien noch unklar. Mehrere Personen sollen dabei verletzt worden sein. Laut Anwohnern ist der Ort gerade abgeriegelt - keiner käme rein oder raus.

Ort abgeriegelt - Hubschrauber im Einsatz

Wie das Nachrichtenportal mittelhessen.de berichtet, sollen angeblich Schüsse gefallen sein; der Schütze sei demnach auf der Flucht. Bei der Fahndung sei auch ein Hubschrauber eingesetzt worden. Den Hubschraubereinsatz bestätigte die Polizei, zu allen anderen Angaben könne man aktuell keine weiteren gesicherten Auskünfte geben. Die Menschen im Ortsteil Werdorf seien laut mittelhessen.de angehalten worden, im Haus zu bleiben.