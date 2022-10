Im Aßlarer Ortsteil Werdorf ist die Polizei aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ersten Angaben zufolge eskalierte ein Streit zwischen zwei Personengruppen, mehrere Personen wurden verletzt. Der Ort ist abgeriegelt, ein Haus wurde umstellt.

Blaulicht und schwer bewaffnete Polizisten: Derzeit kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz in Aßlar-Werdorf (Lahn-Dill). Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Nach ersten Informationen waren am Nachmittag zwei Personengruppen in der Nähe der Hauptstraße auf dem Gelände eines Autohändlers in Streit geraten. Die Gründe dafür seien noch unklar. Die Polizei hat den 3.000-Einwohner-Ort abgeriegelt.

Nach Polizeiangaben soll es sich um 20 bis 30 Personen handeln, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Mehrere davon sollen verletzt und teilweise im Krankenhaus behandelt worden sein. Die Verletzungen seien nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich. Es habe auch Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Ort abgeriegelt - Hubschrauber im Einsatz

Die Beamten seien mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) vor Ort, auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Es habe Mitteilungen an die Polizei gegeben, dass möglicherweise ein oder mehrere Schüsse gefallen seien. SEK-Kräfte haben den Angaben zufolge ein Haus umstellt und versuchen mit Personen darin zu kommunizieren. Weitere gesicherte Details zum Geschehen vor Ort gebe es noch nicht. Die Ermittlungen liefen derzeit.