Nach der Bedrohung einer Prostituierten in einem Bordell in Frankfurt hat am frühen Mittwochmorgen ein Spezialeinsatzkommando einen Mann festgenommen.

Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Der 25-Jährige hatte die Frau mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht, die sich später als Pfefferspraypistole herausstellte. Der Bordellbesitzer schloss den Mann ein.