Ein 62 Jahre alter Mann hat am Montagabend im Wetzlarer Stadtteil Hermannstein für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Der Mann hatte den Beamten zufolge in seiner Wohnung randaliert und "massive Drohungen gegenüber Passanten und Polizisten" ausgesprochen. Er konnte schließlich von Spezialeinsatzkräften in der Wohnung widerstandslos festgenommen werden. Der Mann wurde später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.