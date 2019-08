Spezialkräfte der Polizei haben am Freitag einen gesuchten Tatverdächtigen festgenommen.

Er soll einen schweren Raub in Nordrhein-Westfalen begangen haben,wie die Polizei mitteilte. Der Einsatz in Groß-Bieberau (Darmstadt-Dieburg) sei wegen "normaler Kriminalität" erfolgt, es gebe keinen Terrorverdacht. Eine Durchsuchung gab es auch in Dieburg.