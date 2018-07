Senior bricht an Haltstelle zusammen - und wird bestohlen

Doppelter Schreck für einen 77 Jahre alten Mann aus Kassel: Als er mit einem Zuckerschock an einer Bushaltestelle sitzt, klaut ein Unbekannter seinen Rucksack.

Ein schwerer Diebstahl ereignete sich am Donnerstagabend an einer Bushaltestelle im Kasseler Stadtteil Warteberg: Ein 77 Jahre alter Mann hatte aus einem Bus aussteigen müssen, weil er unterzuckert war. Als er sich an der Haltestelle hingesetzt hatte, um sich auszuruhen, bekam er einen Zuckerschock.

Ein etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann nutzte das nach Polizeiangaben vom Freitag aus, um den kleinen schwarzen Rucksack des Rentners zu klauen - mitsamt Handy, Fahrkarte und mehreren Medikamenten. Wenige Zeit später fand ein Passant den 77-Jährigen und rief einen Krankenwagen.

Angaben zu dem Dieb konnte er nicht machen - genauso wenig wie der Rentner, der sich an die Tat nicht erinnern konnte. Der Busfahrer wiederum hatte den 35- bis 40-Jährigen beobachtet, als er den Rentner aus dem Bus gelassen hatte. Nun sucht die Polizei nach dem Täter.