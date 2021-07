Mehrere tausend Euro haben Unbekannte in Schwalmstadt mit einer EC-Karte erbeutet, die sie zuvor bei einem 91-Jährigen gestohlen hatten.

Zwei angebliche Telekom-Mitarbeiter hatten sich am Freitag bei dem Mann gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er ließ sie in seine Wohnung. Später stellte er fest, dass sein Geldbeutel weg ist.