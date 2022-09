Trickbetrüger haben eine 70- Jährige aus dem Landkreis Gießen um 150.000 Euro betrogen.

Am Telefon gauckelten die Betrüger der Seniorin vor, ein Familienmitglied habe einen schweren Unfall verursacht und nun sei eine Kaution fällig, um eine Haftstrafe zu vermeiden. Die 70-Jährige übergab das Bargeld an einer Bushaltestelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.