Eine 83 Jahre alte Fußgängerin ist am Montag am Marktplatz in Eschwege von einem Pkw angefahren worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte eine 45 Jahre alte Autofahrerin die 83-Jährige beim Einparken übersehen und angefahren. Die Seniorin kam mit einer leichten Verletzung im Gesicht ins Krankenhaus.