Nach einem Überfall auf eine Seniorin in Heusenstamm (Offenbach) hat die Polizei zwei 20-Jährige festgenommen.

Sie sollen am Dienstag über die Terrasse in die Wohnung der Frau eingedrungen sein, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Sie sollen die Frau angegriffen und Wertsachen gefordert haben. Die Frau wurde medizinisch betreut. Die Polizei fasste die Männer später in Frankfurt.