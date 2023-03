Mehrere zehntausend Euro hat eine Seniorin in Kronberg (Hochtaunus) Trickbetrügern übergeben.

Laut Polizeibericht vom Freitag erhielt sie am Donnerstag einen Anruf, angeblich sei ihre Enkelin nach einem tödlichen Unfall in Haft. Sie müsse Kaution zahlen, um sie freizubekommen. Die Betrogene trug Bargeld zusammen, holte Schmuck bei der Bank ab und gab alles einer etwa 40-jährigen Frau am Spielplatz in der Talstraße.