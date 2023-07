Seniorin in Lauterbach fällt auf Betrüger rein

Kurzmeldung Seniorin in Lauterbach fällt auf Betrüger rein

Eine 82-Jährige in Lauterbach (Vogelsberg) ist am Montag Opfer von Trickbetrügern geworden.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatten die Unbekannten der Frau am Telefon vorgegaukelt, eine ihr nahestehende Peson benötige nach einem Unfall Hilfe. Die Seniorin übergab in Fulda einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen ihr unbekannten Mann.