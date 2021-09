Seniorin in Wohnung bestohlen

Trickdiebe haben in Viernheim (Bergstraße) eine 87-Jährige am Donnerstag in ihrer Wohnung bestohlen.

Eine Fremde hatte die Frau gebeten, sie ins Haus zu lassen, um etwas für eine Nachbarin abzugeben und dieser einen Zettel zu schreiben. Während sie die 87-Jährige in ein Gespräch verwickelte, wurde von Komplizen Schmuck entwendet.