Eine 79 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall in Aarbergen (Rheingau-Taunus) ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war die Frau am Donnerstagnachmittag mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen, einen Hang hinabgefahren und gegen einen Baum geprallt. Sie starb noch am Unfallort.