Eine 84 Jahre alte Autofahrerin ist in Höchst (Odenwald) von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Fahrzeug geprallt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, erlitt die Frau durch den Aufprall am Montag zunächst leichte Verletzungen. In der Nacht zum Dienstag verstarb sie jedoch im Krankenhaus.