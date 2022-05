Seniorin stürzt - Feuer am Herd

Eine 92-Jährige ist am Montag in Frankfurt beim Kochen in ihrer Wohnung gestürzt.

Laut Polizei war sie nicht in der Lage, wieder aufzustehen. Es habe sich am Herd ein Brand entwickelt, der auf Küchenmobiliar übergriff. Mehrere Melder lösten aus und Hausbewohner verständigten die Feuerwehr. Diese löschte den Brand und rettete die Frau.