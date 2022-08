Rund 2.500 Quadratmeter Wald sind am Donnerstag in Hainburg (Offenbach) Flammen aufgegangen.

Ermittler ordnen das Feuer vom Donnerstagabend einer Serie von Brandstiftungen in dem Gebiet zu, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Es seien zwei Brandstellen gefunden worden, was dafür spreche, dass der Brand gezielt gelegt wurde. Derzeit werde in über zwei Dutzend Fällen wegen Brandstiftung ermittelt.