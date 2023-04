Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Montag einen Mann festgenommen, der auch in Hessen Geldautomaten geknackt haben soll.

Dem 49-Jährigen werden 50 Taten vorgeworfen. Dabei habe er weder Gas noch Sprengstoff benutzt. Bei einem Aufbruch im Main-Kinzig-Kreis sei er bereits observiert worden.