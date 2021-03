Die Polizei hat vier Männer festgenommen, die für eine Einbruchserie von mindestens 18 Taten in Hessen verantwortlich sein sollen.

Laut Mitteilung von Dienstag kamen die Beamten den Tatverdächtigen nach einem Einbruch in Eppstein (Main-Taunus) auf die Spur. Sie konnten in Frankfurt gefasst werden und kamen in Untersuchungshaft.