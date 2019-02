Sex mit Affendame: Bonobo Bili is back in business

Läuft wieder bei Bili! Der Frankfurter Zwergschimpanse ist endlich in seiner neuen Heimat angekommen. Nach zahlreichen blutigen Angriffen seiner neuen Mitbewohner hat Bilis sexuelle Anziehungskraft gesiegt.

Juhu, Bili hatte endlich Sex! So lauten die kurzen und knappen, aber erfreulichen Nachrichten aus dem Wuppertaler Zoo. Was klingt wie eine klassische Fastnachts-SMS ist im Falle des geschundenen Zwergschimpansen, der aus Fortpflanzungszwecken von Frankfurt in die Nähe von Düsseldorf gezogen war, die erste Erfolgsmeldung auf dem langen Weg zu seiner Integration.

Es funkt zwischen Bili und einer Dame

Nachdem Bonobo Bili nach seiner Ankunft gleich mehrfach von seinen Artgenossen attackiert und blutig gebissen wurde, klappt es inzwischen endlich auch im zwischenafflichen Bereich. Bili kann es noch.

Wie ein Zoo-Sprecher am Donnerstag bestätigte, kam es in den vergangenen Tagen vermehrt zu sexuellem Kontakt zwischen Bili und einem Weibchen. Ein Name wurde nicht verraten, laut Bild-Zeitung soll es sich bei Bilis Affen-Affäre aber um Bonobo-Dame Muhdeblu handeln. "Diese Bindung hilft ihm."

Droht der nächste Ärger?

Ob Bili, der bei einem der Angriffe sogar ein Teil seines Ohrs verlor , nun auch sein Herz an Muhdeblu verloren hat, ist hingegen nicht gesagt. Da Bonobos zu den wenigen Tieren gehören, die Sex nicht zur Nachwuchs-Zeugung, sondern auch für Spaß und Entspannung nutzen, könnte dem haarigen Playboy schon wieder Ärger ins Haus stehen.

"Die Bonobos haben Sex miteinander und prügeln sich dann wieder", so der Zoo-Sprecher. "Das ist wie in der freien Natur." Von seinem "Happy End" zu sprechen, sei deshalb verfrüht. Bili wird das aber erst einmal egal sein. He's back in business.