Die Polizei in Frankfurt fahndet nach einem Sexualstraftäter.

Der Unbekannte habe seit Anfang März bei mehreren Vorfällen in den Stadtteilen Bornheim und Nordend sechs Frauen belästigt oder genötigt, hieß es am Mittwoch. Zuletzt näherte sich der in dunkler Kapuzenjacke verhüllte 1,70 bis 1,80 Meter große Mann von hinten Frauen im Prüfling und am Wasserpark.