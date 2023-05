Sexuelle Gewalt an Mädchen: Hessische Ermittler nehmen Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat im Landkreis Marburg-Biedenkopf einen gesuchten mutmaßlichen Sexualstraftäter gefasst. Der Mann soll mindestens elf Mädchen schwer missbraucht haben, die meisten von ihnen stammen aus Hessen.

Nach hr-Informationen ist der mutmaßliche Sexualstraftäter am Donnerstagmittag festgenommen worden. Die Festnahme erfolgte laut einer Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden in der Wohnung des Verdächtigen im Kreis Marburg-Biedenkopf.

Zuvor waren nach Angaben der Sprecherin mehr als ein Dutzend Hinweise bei der Polizei eingegangen. Drei von ihnen hätten auf den nun festgenommenen Mann hingedeutet. Zu seinen Personalien machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Ermittler hatten am Mittwochabend mit einem öffentlichen Fahndungsaufruf die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Knapp die Hälfte seien konkrete Hinweise gewesen, denen die Einsatzkräfte nun nachgehen würden, sagte die Sprecherin. "Es werden stündlich mehr."

Schwerer Missbrauch und Besitz von Kinderpornografie?

Der Beschuldigte soll laut LKA mindestens elf Mädchen im Alter von elf bis 15 Jahren unter anderem schwer sexuell missbraucht zu haben. Außerdem werde ihm der Besitz kinderpornografischer Inhalte vorgeworfen.

Neun der Opfer stammen aus Hessen, wie die Sprecherin sagte - aus den Landkreisen Schwalm-Eder und Marburg-Biedenkopf sowie aus Wiesbaden. Ein Opfer sei aus Nordrhein-Westfalen, ein weiteres aus dem Saarland.

Das zeige auch, dass der Aktionsradius über die hessische Grenze hinausging. "Umso wichtiger ist es, dass sich auch mögliche Opfer und Zeugen außerhalb von Hessen melden", betonte sie. Weitere Betroffene meldeten sich bisher nicht.

Mann tritt als "Boris" auf

Die Ermittler veröffentlichten am Mittwoch ein Foto des Mannes und baten um Mithilfe bei der Fahndung. Es gehe darum, den Täter zu fassen und weitere mögliche Taten zu verhindern, erklärte die Sprecherin.

Der Mann soll unter dem Namen "Boris" aufgetreten sein und über die Internet-Plattform Snapchat Kontakt zu den Mädchen aufgenommen und sexuelle Inhalte ausgetauscht haben. Teilweise habe er sich auch mit ihnen getroffen und gegen Zuwendungen in Form von Geld und Geschenken sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen.

Mit wie vielen Mädchen sich der Tatverdächtige getroffen habe, könne aus Opferschutzgründen nicht mitgeteilt werden, so die LKA-Sprecherin. "Da laufen in Teilen die Ermittlungen noch."