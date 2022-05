Ein 32 Jahre alter Mann ist am Montag vom Landgericht Gießen wegen schwerer sexueller Gewalt gegen seine Tochter zu elf Jahren Haft verurteilt worden.

Zudem habe er sich der Herstellung von Kinderpornografie schuldig gemacht, teilten das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft mit. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann aus dem Landkreis Gießen seine drei bis acht Jahre alte Tochter über Jahre in 60 Fällen sexuell schwer missbraucht hat. Der Mann sei geständig gewesen, so die Ermittler.