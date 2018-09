Der Angeklagte in Handschellen vor Gericht

Der Angeklagte in Handschellen vor Gericht Bild © picture-alliance/dpa

Wegen Missbrauchs und gewalttätiger Übergriffe in einem Sportverein ist ein Trainer zu einer mehrjährigen Haftstrafe und lebenslangem Berufsverbot verurteilt worden. Das Gericht konzentrierte sich auf die am schwersten wiegenden Fälle.

Er schlug ihnen mit einem Holzstock aufs nackte Gesäß und verteilte im Training Schläge und Tritte: Weil er jahrelang junge Sportler missbrauchte und züchtigte, muss ein Kampfsporttrainer hinter Gitter. Das Landgericht Hanau verurteilte den 46-Jährigen am Donnerstag zu drei Jahren und zehn Monaten Haft.

Insgesamt 330 Taten vorgeworfen

Zu den Übergriffen war es zwischen 2012 und 2017 in einem Sportstudio in Sinntal (Main-Kinzig) gekommen. Dort arbeitete der Angeklagte als Trainer und Sporttherapeut. Insgesamt 330 Taten an elf Opfern im Alter von 5 bis 21 Jahren waren ihm vorgeworfen worden. Bei der Verhandlung konzentrierte sich das Gericht aber auf die 50 gravierendsten Fälle. Die anderen 280 wären bei der Urteilsfindung nicht ins Gewicht gefallen, begründete dies der Vorsitzende Richter.

In einem Behandlungszimmer soll der Beschuldigte seine Opfer aufgefordert haben, sich auszuziehen. Dann habe er ihnen mit der flachen Hand oder einem Holzstock auf das Gesäß geschlagen, so der Vorwurf. Auch während des Gruppentrainings soll er immer wieder zugeschlagen haben.

Nach dem Mann war wochenlang europaweit gefahndet worden. Im März nahmen ihn Polizisten auf einem Autobahnparkplatz bei Cuxhaven in Niedersachsen fest.

Teilgeständnis des Angeklagten

Vor Gericht gab der Trainer die Gewalttätigkeiten zu, bestritt jedoch den sexuellen Missbrauch. Dieses Teilgeständnis wirkte sich strafmildernd aus. Auch bescheinigte das Gericht dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit. Neben der Gefängnisstrafe erhielt der 46-Jährige ein lebenslanges Berufsverbot. Demnach darf er nie mehr als Sporttrainer oder Therapeut mit jungen Menschen bis zum 21. Lebensjahr arbeiten.

Wegen ähnlicher Vorfälle in einem Sportverein in seinem Geburtsort Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) war der Mann schon einmal verurteilt worden. Das Amtsgericht Gütersloh verhängte im März 1996 ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung. Die Opfer damals waren zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen. Sollte der Mann nach seiner Haftentlassung noch einmal in diesem Bereich straffällig werden, droht ihm die Sicherungsverwahrung.

Sendung: hr4, 20.9.2018, 15.00 Uhr