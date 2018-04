In einem Sonderzug für Fußball-Fans soll eine 19-Jährige Opfer eines Sexualdelikts geworden sein. Die Polizei stoppte den Zug in Flörsheim. Der Zug war auf dem Weg nach Mönchengladbach.

Das Polizeipräsidium Westhessen sei von der Bundespolizei informiert worden, dass es in einem Sonderzug für Fußballfans ein Sexualdelikt gegeben habe, teilte das Polizeipräsidium am Sonntag mit. Opfer sei eine 19-jährige Frau. Der Sonderzug war den Angaben zufolge auf der Rückreise vom Spiel Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.

Einem Bericht der Rheinischen Post zufolge meldete sich die Frau telefonisch bei der Polizei. Der Zug wurde daraufhin in Flörsheim (Main-Taunus) angehalten, Beamten nahmen die Frau in Empfang und brachten sie in eine Klinik in Wiesbaden.

An den Austiegsorten und am Zielbahnhof in Mönchengladbach habe die Bundespolizei die Personalien aller Zuginsassen aufgenommen. Insgesamt waren es laut Polizei rund 750 Menschen. Die weiteren Untersuchungen übernimmt Kriminalpolizei.

